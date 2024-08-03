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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» согласилась продать Мазрауи «МЮ». Защитник пройдет медосмотр во вторник (Foot Mercato)

По сведениям Foot Mercato, «Бавария» согласилась продать защитника. Стороны достигли полного согласия касательно трансфера.

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