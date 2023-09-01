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Мария Боровикова: «В прошлом году Коломенская и Фролов настолько ярко исполняли танго, что мы захотели сделать программу в том же ключе»

Ранее фигуристы выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. «Они уже можно сказать опытная юниорская пара.

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