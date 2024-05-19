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Терзич после 4:0 с «Дармштадтом»: «Теперь «Боруссия» полностью сосредоточится на матче с «Реалом», чтобы показать свою лучшую игру в сезоне»

Главный тренер дортмундцев высказался после разгрома «Дармштадта» (4:0) в заключительном туре Бундеслиги.

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