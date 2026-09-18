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Царьград

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ВОЗ предсказала дефицит 11 млн медиков в мире к 2030 году

ВОЗ предсказала дефицит 11 млн медиков в мире к 2030 году

К 2030 году мировой дефицит медиков может составить 11,1 млн человек, заявила ВОЗ. Старение населения и врачей, особенно в странах с высоким доходом, усугубляет ситуацию.

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