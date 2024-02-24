В областном центре увековечили память сержанта Игоря Румянцева

23 февраля в Смоленском государственном университете спорта открыли мемориальную доску памяти Игоря Александровича Румянцева, студента вуза, погибшего при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции.
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