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Ситуация с лесными пожарами может осложниться в десяти регионах России

Ситуация с лесными пожарами может осложниться в десяти регионах России

Положение дел с лесными пожарами может ухудшиться на этой неделе в десяти регионах в четырех федеральных округов страны, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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