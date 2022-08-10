Ситуация с лесными пожарами может осложниться в десяти регионах России

Положение дел с лесными пожарами может ухудшиться на этой неделе в десяти регионах в четырех федеральных округов страны, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).