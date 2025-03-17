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«События «русской весны» — поворотный ключевой момент в истории нашей страны»

«События «русской весны» — поворотный ключевой момент в истории нашей страны»

За 11 лет в составе РФ Севастополь удалось полностью интегрировать в российское пространство: в регионе уже работают такие крупные компании, как «Сбер» и Промсвязьбанк, а объем инвестиций в основной капитал без учета средств федерального бюджета уже достиг 246,8 млрд рублей.

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