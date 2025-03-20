CNN: Пентагон планирует провести сокращения в Вооруженных силах США

Пентагон планирует провести сокращения в Вооруженных силах США. Об этом сообщил телеканал CNN. В рамках плана планируется провести слияние части боевых подразделений, упраздненить управление, отвечающее за разработку, подготовку и обучение объединенных сил, а также отказаться от расширения американского военного присутствия в Японии.