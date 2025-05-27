Студенты-добровольцы из Марьиной рощи придут на помощь тем, кто в ней нуждается

Волонтерский центр «Открытое сердце» Российского университета транспорта (РУТ) с 2019 года помогает пожилым людям, многодетным родителям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, жителям новых и приграничных территорий и участникам спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии