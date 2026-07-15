Блокировку снятия наличных предложили оставить на усмотрение банков

Представители банковского сообщества предложили предоставить кредитным организациям право самостоятельно принимать решение о блокировке операций по снятию наличных в банкоматах, если они формально подпадают под признаки мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии