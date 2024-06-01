Во Франции назвали контакты с РФ в борьбе с терроризмом примером партнерства

Франция контактировала с РФ по вопросам, касающимся теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», это является примером партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на имеющиеся разногласия между странами.
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