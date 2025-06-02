Адвокат Карабанов: за голый торс или полотенце вместо штанов положен штраф

Даже в жаркую погоду россиянам нельзя в общественных местах снимать с себя одежду, если это не пляж. В черте города появление в голым торсом или полотенцем вместо брюк карается штрафом, напомнил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.
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