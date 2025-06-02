Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неважно Неважно
    Пора сажать пожизненно если нет смертной казни."Известия": в Пет...
  • Ника
    А христиане молятся, чтобы мусульман поменьше в столице стало. И мусульманам следует помнить, что Россию создали русс...Заместитель муфти...
  • Юрий Воробьев
    Где же наше  социально ориентированное государство со справедливой налоговой системой???"Звездач": певица...

Адвокат Карабанов: за голый торс или полотенце вместо штанов положен штраф

Адвокат Карабанов: за голый торс или полотенце вместо штанов положен штраф

Даже в жаркую погоду россиянам нельзя в общественных местах снимать с себя одежду, если это не пляж. В черте города появление в голым торсом или полотенцем вместо брюк карается штрафом, напомнил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх