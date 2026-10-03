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Суд вынес приговор виновному в смерти «МотоТани»

В Турции суд вынес приговор Онуру Обуту, которого признали виновным в ДТП, повлекшем за собой гибель российского мотоблогера Татьяны Озолиной, известной как «МотоТаня».

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