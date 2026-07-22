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Татар-информ

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«Не верьте ерунде»: Петросян опровергла слух о телефонном разговоре с Тутберидзе

«Не верьте ерунде»: Петросян опровергла слух о телефонном разговоре с Тутберидзе

Фото: fsrussia.ru Российская фигуристка Аделия Петросян, трехкратная чемпионка страны и участница Олимпийских игр 2026 года, высказалась о появившихся в СМИ сообщениях, будто она уведомила своего тренера Этери Тутберидзе о решении покинуть команду по телефону.

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