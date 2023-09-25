Театр абсурда

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В зоне СВО российские военные уничтожили "Leopard" с немецким экипажем

В зоне СВО российские военные уничтожили "Leopard" с немецким экипажем

ЛУГАНСК, 23 сентября — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк "Leopard" с экипажем, полностью состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда.

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