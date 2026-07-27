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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвинея может сыграть с Россией: «Есть возможность провести один матч в сентябре. Готовы приехать в Россию, все зависит от условий предложения»

Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри оценил идею провести товарищеский матч против сборной России.

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