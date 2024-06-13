38-летнюю женщину в черном комбинезоне в белую полоску ищут в Калужской области

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или 112Калужское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» объявило о начале поисков 38-летней Савостовой (Вороновой) Виктории Александровны.
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