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Калужские новости

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38-летнюю женщину в черном комбинезоне в белую полоску ищут в Калужской области

38-летнюю женщину в черном комбинезоне в белую полоску ищут в Калужской области

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52 или 112Калужское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» объявило о начале поисков 38-летней Савостовой (Вороновой) Виктории Александровны.

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