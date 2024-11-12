Входим в топ-20. Чего Алтайский край достиг за пять лет нацпроекта "Здравоохранение"?

Со следующего года его сменит новый национальный проект – "Продолжительная и активная жизнь" Алтайский край находится на 17-м месте в России по достижению ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение".
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