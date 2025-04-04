Самая большая в мире скульптура птицы

Удивительное сооружение. Не слышал о нем ранее вообще ничего. Оказалось это и не удивительно. Земной центр Джатаю (Jatayu Earth Centre) или Природный парк Джатаю в Индии (Jatayu Earth Centre) открылся только в 2016 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии