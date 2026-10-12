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RT Russia

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Что заселяет, а что кормит кишечник: отличие пробиотиков от пребиотиков

Что заселяет, а что кормит кишечник: отличие пробиотиков от пребиотиков

Для здоровой работы кишечника необходимы про- и пребиотики, а иногда и синбиотики. Чем они отличаются, можно ли совмещать пробиотики с антибиотиками и в каких продуктах искать пользу, разбираемся в материале RT.

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