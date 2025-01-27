В Петербурге от года к году снижается количество пожаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января, ФедералПресс. В Северной столице ежегодно снижается количество пожаров. С 2021 по 2024 год в городе произошло 34 825 возгораний, все они были ликвидированы силами ГУ МЧС, сообщили «ФедералПресс» в ведомстве.