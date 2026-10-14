Компания Hongqi провела в Москве премьеру обновленного седана H5. Модель уже доступна для заказа у дилеров в единственной комплектации, сообщает в среду, 14 октября 2026 года, "Автопилот".
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Нормально так обновили пятёрку, салон явно приятнее стал и при этом техническое оснащение осталось на том же уровне