Китай расширяет линейку самолётов C919 для конкуренции Boeing и Airbus Высотный (по базированию аэропортов) вариант китайского узкофюзеляжного самолёта C919, получивший .
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Китай расширяет линейку самолётов C919 для конкуренции Boeing и Airbus Высотный (по базированию аэропортов) вариант китайского узкофюзеляжного самолёта C919, получивший .
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