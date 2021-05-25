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Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

РИГА, 25 мая – РИА Новости. Правительство Латвии установило ограничения на выдачу разрешений на полеты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии, сказано в сообщении правительства.

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