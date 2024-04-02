Силовое размещение: Израиль захотел вовлечь арабские страны в послевоенное переустройство Газы

В последний день марта возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщают египетские СМИ. Считается, что намеченный визит делегации израильского правительства в США может стать частью этого процесса.
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