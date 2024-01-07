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Во Всероссийском детском центре «Океан» пройдут 58 программ для детей и подростков

Во Всероссийском детском центре «Океан» пройдут 58 программ для детей и подростков

В наступившем году во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан» будет организовано 15 смен. Для ребят проведут 58 программ технической, художественной, социально-гуманитарной, естественно-научной, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей.

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