Зеленский потребовал мир отреагировать на пуск российской ракеты «Орешник»

Evgenija Palette

Что-то этот КРОВАВЫЙ КЛОУН ЗЕЛЯ слишком много на себя берет... По-моему, раньше, чем задумываться о мире, надо подумать о том, как избавиться раз и навсегда от этого наглого НАРКОМАНА... Избавиться, не обращаясь за советом и не информируя об этом янки. Понятно, что ради того, чтобы захватить Россию, эти твари ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ ЭТУ МЕРЗОСТЬ ЗЕЛЮ сколь угодно долго...