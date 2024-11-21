Зеленский потребовал мир отреагировать на пуск российской ракеты «Орешник»

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Комментарии
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Evgenija Palette
Что-то этот КРОВАВЫЙ КЛОУН ЗЕЛЯ слишком много на себя берет... По-моему, раньше, чем задумываться о мире, надо подумать о том, как избавиться раз и навсегда от этого наглого НАРКОМАНА... Избавиться, не обращаясь за советом и не информируя об этом янки. Понятно, что ради того, чтобы захватить Россию, эти твари ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ ЭТУ МЕРЗОСТЬ ЗЕЛЮ сколь угодно долго...
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