Вид на Алешки, сентябрь 2026 года © ReutersДиректор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал договоренности о прекращении огня в городе Алешки Херсонской области важным шагом к урегулированию украинского конфликта.
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