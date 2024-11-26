В Новом Уренгое автоинспекторы поймали нетрезвого водителя с поддельными правами

В Новом Уренгое ночью 20 ноября экипаж ДПС задержал пьяного 54-летнего водителя. При проверке выяснилось, что у нарушителя поддельные права и его несколько раз привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.
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