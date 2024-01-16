Метеорологи советуют не ходить в горы в Сочи в ближайшие часы

Метеорологи советуют не ходить в горы в Сочи в ближайшие часыСиноптики опубликовали экстренное предупреждение для сочинцев и туристов, которые собирались в горы с настоятельной просьбой этого не делать, ибо погода резко ухудшится.
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