Любой из возможных результатов парламентских выборов во Франции является победой Москвы

Фото: economist.com Независимо от того, кто одержит победу во втором туре парламентских выборов во Франции, исход, по мнению британской газеты The Independent, будет означать триумф Москвы и ослабление поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии