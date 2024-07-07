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Любой из возможных результатов парламентских выборов во Франции является победой Москвы

Любой из возможных результатов парламентских выборов во Франции является победой Москвы

Фото: economist.com Независимо от того, кто одержит победу во втором туре парламентских выборов во Франции, исход, по мнению британской газеты The Independent, будет означать триумф Москвы и ослабление поддержки Украины.

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