История и археология: В Персидском заливе обнаружено таинственное место, которое может быть потерянным раем: Эдемский сад

Прекрасный Эдемский сад был описан в библейской книге Бытие. Веками простых людей и учёных волновал вопрос: легендарный Эдем — это миф или реальное место? И если оно правда существует, то где же оно находится? Поиски Эдема, потерянного людьми рая, ведут через запутанный лабиринт исторических подсказок и археологических находок.