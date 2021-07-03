Товарищеские матчи. «Зенит» и «Шальке» голов не забили, «Локо» сыграл 0:0 с «Рапидом», «Динамо» пропустило 3 гола от ЛАСК

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Зенит Россия – Шальке Германия – 0:0 (0:0) «Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Сантос (Симутенков, 81), Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин (Белохонов, 69), Малком, Мостовой (Вендел, 69), Дриусси (Сандрачук, 81).
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