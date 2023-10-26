"Этот пенсионер, безусловно, герой. Его однозначно надо наградить за то, что остановил преступника."

Пишут, что это Щелково, Подмосковье. Впрочем,это могла быть только Москва. И любой другой город, где у нас тысячи ценных иностранных специалистов шляются без дела по улицам, по пути из чайханы в клуб ММА "для своих".
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