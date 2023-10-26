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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Этот пенсионер, безусловно, герой. Его однозначно надо наградить за то, что остановил преступника."

"Этот пенсионер, безусловно, герой. Его однозначно надо наградить за то, что остановил преступника."

Пишут, что это Щелково, Подмосковье. Впрочем,это могла быть только Москва. И любой другой город, где у нас тысячи ценных иностранных специалистов шляются без дела по улицам, по пути из чайханы в клуб ММА "для своих".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА!!! Дай Бог ему крепкого здоровья и всего хорошего!!!
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3 д.
Гарибян Сусанна
Вот такой  достойный пример молодёжи от поколения дедов.
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3 д.
николай николай
Советская закалка - справедливость , патриотизм , и т.д. в отличии от демократов ( единой
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3 д.

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