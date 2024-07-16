Песков о чудовищном видео с расстрелом российского военного: Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Песков прокомментировал убийство российского бойца: Фашисты есть фашисты Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат «Азов»*.
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