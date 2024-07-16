Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Песков о чудовищном видео с расстрелом российского военного: Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Песков прокомментировал убийство российского бойца: Фашисты есть фашисты Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат «Азов»*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх