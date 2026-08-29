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У "Ленты" на Павловском тракте легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом

У "Ленты" на Павловском тракте легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом

В результате происшествия никто не пострадал Легковой автомобиль попал под КамАЗ на Павловском тракте в Барнауле.

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