Евросоюз начнет «разборки» в ЕС с Орбаном из-за Украины

FT: Евросоюз начнет разборки с премьером Венгрии Орбаном из-за помощи Украине ЕС приступил к последней попытке убедить Орбана согласиться на помощь Украине — в обратном случае Венгрию могут лишить права голоса, работа ее экономики будет намеренно нарушена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии