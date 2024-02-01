Евросоюз начнет «разборки» в ЕС с Орбаном из-за Украины

FT: Евросоюз начнет разборки с премьером Венгрии Орбаном из-за помощи Украине ЕС приступил к последней попытке убедить Орбана согласиться на помощь Украине — в обратном случае Венгрию могут лишить права голоса, работа ее экономики будет намеренно нарушена.