Европа отдала суверенитет США, в том числе, из ненависти к России— Кургинян

Европа отдала свой суверенитет США в силу комплекса причин, включающих экзистенциальную ненависть к России, заявил политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян 17 сентября в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.