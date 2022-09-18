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Европа отдала суверенитет США, в том числе, из ненависти к России— Кургинян

Европа отдала суверенитет США, в том числе, из ненависти к России— Кургинян

Европа отдала свой суверенитет США в силу комплекса причин, включающих экзистенциальную ненависть к России, заявил политолог, лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян 17 сентября в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

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