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Царьград

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"В казну потекут денежки": Русских готовятся обложить штрафами. Но за людей вступилось МВД

"В казну потекут денежки": Русских готовятся обложить штрафами. Но за людей вступилось МВД

Русских готовятся массово обложить штрафами за отсутствие полиса ОСАГО. Но за людей вступилось МВД. По поводу развернувшейся в России дискуссии высказался Ян Хайцеэр: "В казну потекут денежки".

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