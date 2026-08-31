"В казну потекут денежки": Русских готовятся обложить штрафами. Но за людей вступилось МВД

Русских готовятся массово обложить штрафами за отсутствие полиса ОСАГО. Но за людей вступилось МВД. По поводу развернувшейся в России дискуссии высказался Ян Хайцеэр: "В казну потекут денежки".
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