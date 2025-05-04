Фицо приедет в Москву на День Победы, несмотря на угрозы Киева

«Я на празднование 80-летия годовщины еду. Точка», — заявил он 4 мая журналистам.фото: kremlin.ruПремьер Словакии Роберт Фицо заявил, что обязательно приедет в Москву на День Победы, и назвал угрозы Владимира Зеленского неприемлемыми.