Задержан пособник мошенников, которые обманули блокадницу из Петербурга на 13 миллионов рублей

Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк Полиция задержали пособника телефонных мошенников, которым пожилая жительница Санкт-Петербурга передала 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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