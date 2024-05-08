Названы улицы. Владивостокцам напомнили о временнном перекрытии дорог

В День Победы в центре Владивостока перекроют движение с 07:00 до 18:00, сообщает PRIMPRESS. Ограничения будут действовать на следующих участках автомобильных дорог: по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 на улице Светланской до пересечения с улицей Семеновской; от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской; по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской; по улице Светланской: от дома № 73 на улице Светланской до пересечения с улицей Алеутской; по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской; по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской; по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской; по улице Батарейной: от пересечения с улицей Западной до дома № 2 на улице Батарейной; по улице Верхнепортовой: от дома № 2 на улице Верхнепортовой до дома № 30 на улице Верхнепортовой; по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской; по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской; по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.