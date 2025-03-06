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В Татарстане к вопросам повышения безопасности на дорогах хотят привлечь блогеров

В Татарстане к вопросам повышения безопасности на дорогах хотят привлечь блогеров

﻿﻿В Татарстане хотят привлечь блогеров к вопросу повышения безопасности дорожного движения. 6 марта 2025 года в Татарстане состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

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