В России выставили на продажу редкий электромобиль Лада с ценой Гранты

На площадке объявлений выставили на продажу первый российский серийный электромобиль. Собранную в Тольятти на базе универсала Lada Kalina , которой уже больше 13 лет, хозяин из Одинцовского района Московской области оценил в 800 000 рублей.
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