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Против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили еще одно уголовное дело

Против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили еще одно уголовное дело

Против министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбудили еще одно уголовное дело, связанное с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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