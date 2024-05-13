Против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили еще одно уголовное дело

Против министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбудили еще одно уголовное дело, связанное с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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