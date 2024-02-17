Короткий трап и спецагент для подстраховки от падений: что прячется за кулисами жизни Байдена в Белом доме

Джо Байден - самый старый из политиков, который когда либо работал на посту президента США. Мир почти ежедневно видит, как сложно приходится "самоходному деду", а ведь, казалось бы, в Белом доме предусмотрели почти всё, чтобы Байдену было удобно.
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