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В Омской области автоинспекторы помогли оперативно доставить роженицу в медицинское учреждение

27 сентября около 10:30 часов к инспекторам дорожно-патрульной службы старшему лейтенанту полиции Сергею Шекову и младшему лейтенанту полиции Андрею Минину, которые несли службу на Соборной площади, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля такси.

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