В Омской области автоинспекторы помогли оперативно доставить роженицу в медицинское учреждение

27 сентября около 10:30 часов к инспекторам дорожно-патрульной службы старшему лейтенанту полиции Сергею Шекову и младшему лейтенанту полиции Андрею Минину, которые несли службу на Соборной площади, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля такси.