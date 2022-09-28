В Омской области автоинспекторы помогли оперативно доставить роженицу в медицинское учреждение

27 сентября около 10:30 часов к инспекторам дорожно-патрульной службы старшему лейтенанту полиции Сергею Шекову и младшему лейтенанту полиции Андрею Минину, которые несли службу на Соборной площади, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля такси.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии