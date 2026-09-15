«Внезапно вернулся»: Как выглядит сын Татьяны Абрамовой, которого бросил отец, узнав, что он болен, и что с ним сейчас

Ему был год и десять месяцев, когда врачи сказали слово «нейробластома». Опухоль росла так быстро, что за несколько недель раздулась до пятнадцати сантиметров.
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