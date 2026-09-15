TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

«Внезапно вернулся»: Как выглядит сын Татьяны Абрамовой, которого бросил отец, узнав, что он болен, и что с ним сейчас

«Внезапно вернулся»: Как выглядит сын Татьяны Абрамовой, которого бросил отец, узнав, что он болен, и что с ним сейчас

Ему был год и десять месяцев, когда врачи сказали слово «нейробластома». Опухоль росла так быстро, что за несколько недель раздулась до пятнадцати сантиметров.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым