Эксперт назвала «красные флаги» в описании вакансий

Во время поиска работы иногда можно наткнуться на недобросовестных работодателей. О том, на какие «красные флаги» в описании вакансий следует обратить внимание, «Известиям» 17 мая рассказала руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.
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