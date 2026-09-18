‼️Литва готовится к войне с Россией. Власти разработали план бегства всей страны в Польшу — Литовские ГосСМИ Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович уже утвердил подробный план эвакуации населения Донецкая группа новостей.
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